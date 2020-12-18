السليمانية.. سوق العملة يتأرجح جراء عدم استقرار قيمة الدينار

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم سوق العملة في بورصة مدينة السليمانية جبار كوران يوم الجمعة إن عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار انعكس سلباً على عمليات البيع والشراء وهو ما جعل السوق في حالة قلق وتذبذب.

وأضاف كوران لوكالة شفق نيوز، إن "المسودة التي تسربت لموازنة 2021، والتي لم يتم التاكيد منها، قدرت سعر 100 دولار امريكي عند 145 ألف دينار في مزاد العملة، وحسب التقديرات فإن البنوك ستشتري الدولار وتبيعها بـ 150 الفا في الاسواق".

وأشار إلى "اقتراح صندوق النقد الدولي للبنك المركزي العراقي برفع سعر الدولار، والتصريحات الاخيرة من قبل اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، هو لجس نبض الشارع العراقي، لأن الأسواق ستشهد ارتفاعا في أسعار البضائع بحدود 20 في المئة، وهو يؤثرعلى المواطن بصورة خاصة".

يشار إلى أن سعر صرف 100 دولار وصل أمس الخميس إلى 136000 دينار في أسواق العراق المحلية بعد تسرب مسودة قانون الموازنة المالية للعام المقبل والتي قدرت سعر صرف صرف الدينار العراقي عند 145 الف دينار مقابل 100 دولار.

وتقول الحكومة العراقية إن ما ورد في الموازنة مجرد اقتراح من وزارة المالية، ضمن مشروع الموازنة.