السليمانية.. تعامل حذر مع ارتفاع الدولار وخبير يحدد سببين

شفق نيوز/ ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأحد، الى اعلى مستوياته منذ سنوات حيث وصلت قيمة 100 دولار في بورصة السليمانية إلى اكثر من 154 ألف دينار عراقي، وهو ما انعكس على الحركة التجارية في سوق الدولار.

وقال الخبير المالي شوان أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "قيمة الدولار اليوم وصلت إلى اعلى مستوياتها منذ سنوات حيث وصل قيمة 100$ الى 154،250 دينار وهو يمثل الاعلى منذ سنوات".

وعن اسباب هذا الارتفاع، اكد الخبير المالي ان "السبب الاول هو انه منذ أسبوع لم يضخ البنك المركزي اكثر من 130 مليون دولار وتراوح الضخ بين 70 مليون الى 130 مليون دولار، أما السبب الثاني فيعود الى العطلة التي اعلنتها الحكومة بمناسة راس السنة".

وعن انعكاسات هذا الارتفاع بين أحمد؛ أن "حركة البيع والشراء شبه متوقفة في سوق البورصة لأن غالبية تجار العملة قاموا ببيع الدولار يوم امس باقل من سعر اليوم، إلا أنه في المقابل شهدت عملية بيع الدولار ارتفاعاً من قبل المواطنين بسبب الارتفاع الكبير الذي وصل له الدولار الأمريكي هذا اليوم".

وتابع أن "تجار العملة بدأوا التعامل بحذر في شراء كميات الدولار المتوفرة في الأسواق".

وعن فترة ارتفاع سعر الدولار بيّن الخبير المالي؛ أنه "من المتوقع أن يستمر الارتفاع لغاية الثالث من شهر كانون الثاني المقبل وهو موعد ضخ البنك المركزي العراقي الدولار لمزاد العملة".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن كل 100 جنيه استرليني وصل إلى 184،000 دينار عراقي، فيما وصل كل 100 يورو 162 ألف دينار عراقي، وكل 100 ليرة تركية إلى 8250 دينار. فيما كان قيمة كل 100،000 تومان إيراني هو 3850 دينار عراقي.