السلطات العراقية تؤشر تصاعدا في معدلات الجرائم الإقتصادية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الجمعة، ارتفاع معدلات الجرائم التي تتعلق بالجانب الاقتصادي خلال العامين 2020 - 2021.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن الوزارة أجرت بحث مقارنة بنسبة الجرائم بين عامي 2020 - 2021، واتضح من خلال هذه الدراسة ازدياد في معدلات الجرائم التي تعتمد على الجانب الاقتصادي وهي السرقات والاحتيالات، مشيرا إلى تسجيل انخفاض كبير في واقع جرائم العنف من قتل ومشاجرات.

وأوضح أن جرائم السرقات والاحتيالات تتم بطرق عدة بعضها ما هو تقليدي وشائع، والبعض الآخر ما يكون مستحدث ويتفنن به المجرمون، مردفا بالقول إن إحدى الطرق التي انتشرت مؤخرا ما يُعرف بالتنويم المغناطيسي واتضح فيما بعد انه لا وجود لهذه الطريقة، وإنما هو احتيال من خلال استخدام خفة اليد أو كثير من الوسائل التي يستخدمها الجناة في إستغلال بساطة الأشخاص وخداعهم بطرق مختلفة.

ودعا المتحدث باسم الداخلية العراقية، المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر ومتابعة جرائم النصب والاحتيال التي تُتركب في المجتمع، و التي تقوم الوزارة بنشرها.