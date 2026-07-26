السكر أولاً.. العراق يستورد بـ208 ملايين دولار من البرازيل خلال 3 أشهر

شفق نيوز- برازيليا

أظهرت بيانات وزارة التنمية والصناعة والتجارة الخارجية البرازيلية، يوم الأحد، أن قيمة صادرات البرازيل إلى العراق بلغت 208 ملايين دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بـ333 مليون دولار في الربع الأول من العام نفسه، بانخفاض بلغت نسبته نحو 37.5%.

وبحسب البيانات، التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تصدر سكر القصب أو سكر البنجر والسكروز النقي قائمة السلع البرازيلية المصدرة إلى العراق بقيمة 70 مليون دولار، تلاه الأبقار الحية بقيمة 58 مليون دولار، ثم فول الصويا بقيمة 40 مليون دولار، ولحوم الدواجن بقيمة 35 مليون دولار.

كما استورد العراق من البرازيل لحوم الأبقار المجمدة بقيمة 2.8 مليون دولار، والتبغ المُصنّع بقيمة 1.4 مليون دولار، إضافة إلى مستحضرات العناية بالشعر بقيمة 608 آلاف دولار، واللحوم المحضرة والمحفوظة بقيمة 378 ألف دولار، والأجهزة التقويمية والطبية بقيمة 364 ألف دولار، فضلاً عن أجهزة رش السوائل والمساحيق بقيمة 220 ألف دولار.

وتعكس البيانات استمرار اعتماد السوق العراقية على الواردات البرازيلية، ولا سيما السلع الغذائية والزراعية، رغم التراجع المسجل في إجمالي قيمة الواردات خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.