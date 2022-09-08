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السكر واللحوم أهم استيرادات العراق من البرازيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-08T05:22:35+0000
السكر واللحوم أهم استيرادات العراق من البرازيل

شفق نيوز/ عدت مواد "السكر واللحوم" من أهم استيرادات العراق من البرازيل خلال العام 2021 حسب موقع trade map الذي يوفر خريطة التجارة للدول للصادرات والواردات والطلب الدولي والأسواق البديلة والأسواق التنافسية.

وذكر الموقع في احصائية على موقعه اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "العراق استورد من البرازيل خلال العام الماضي 24 مادة من السلع بقيمة بلغت 398,602 مليون دولار"، مبينة أن "نمو الاستيرادات انخفض من البرازيل بنسبة 14% ما بين 2017 إلى 2021".

واضاف ان "السكر والحلويات جاءت أولا في استيرادات العراق من البرازيل بقيمة بلغت 229 مليون دولار، تليها لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل بقيمة مالية بلغت 90 مليون دولار، تليها مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة بلغت 32 مليون دولار، تليها الحبوب بقيمة بلغت 21 مليون دولار.

كما اشار الموقع الى ان "صادرات العراق الى البرازيل بلغت 304,699 ملايين دولار"، مبينة ان "هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 6% ما بين 2017 إلى 2021".

وذكر أن "أهم صادرات العراق الى البرازيل تركزت في مادتين فقط وهما الوقود المعدني والزيوت المعدنية بقيمة مالية بلغت 642 مليون دولار، تليها الزجاج والاواني الزجاجية  بقيمة 57 ألف دولار".

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