السفير الإيطالي: مجلس الأعمال يفتح أبواب التعاون الاقتصادي بين بغداد وروما

شفق نيوز- بغداد

أكد السفير الإيطالي في العراق نيكولو فونتانا، يوم الأربعاء، أن العلاقات بين العراق وإيطاليا تشهد تطوراً ملحوظاً، ولا سيما في الجانب الاقتصادي الذي يمتلك مساحة واسعة للنمو والتعاون.

وقال فونتانا، خلال كلمته في حفل انطلاق أعمال مجلس الأعمال "العراقي – الإيطالي"، الاقتصادي الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المجلس يشكل منصة عملية للتواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، ويتيح تبادل الأفكار، وإيجاد حلول مشتركة للتحديات القائمة"، مبيناً أن "المجلس يمتلك العديد من المكاتب في بغداد وأربيل، ويضم مجلس إدارة من مختلف محافظات العراق وقطاعاته الاقتصادية، ما يتيح فرصاً حقيقية لالتقاء الإمكانات بين الجانبين".

وأضاف أن "السفارة الإيطالية لدى بغداد والقنصلية العامة في أربيل عملتا مؤخراً مع الجهات العراقية والإيطالية، في القطاعين العام والخاص، لإزالة العوائق وتعزيز الثقة المتبادلة".

كما أشار فونتانا، إلى أن "هذا التعاون أثمر عن توقيع اتفاقية إطار للتأمين على الصادرات بين شركة (شاسة) الإيطالية والعراق، والتي فتحت آفاقاً جديدة لتعزيز الربط بين القطاعين الصناعيين وزيادة صادرات صنع في إيطاليا إلى العراق، فضلاً عن دعم التنمية الصناعية المحلية".

وتابع قائلاً إن "هناك جهات حكومية إيطالية أخرى مستعدة للقيام بدور فاعل في السوق العراقية"، مؤكداً أن "المجلس الجديد سيسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية خطوة بخطوة".

واختتم فونتانا، حديثه بالقول: "نتطلع إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية قابلة للقياس، تتمثل في زيادة عدد الموردين المؤهلين والموثقين، وتعزيز قابلية التنبؤ في المفاوضات، وتحسين نقل المعرفة وبناء القدرات".