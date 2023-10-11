السفير الأذربيجاني في العراق يدعو لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين

شفق نيوز/ أعلن السفير المفوض فوق العادة لجمهورية أذربيجان نصير ممدوف، اليوم الأربعاء، عن توجيهه الدعوة الى رجال الاعمال والمستثمرين من البلدين من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين العراق واذربيجان وان يصل الى 200 مليون دولار.

وذكر ممدوف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان من الممكن تحقيق ذلك خلال عام ونصف العام او العامين، مردفا بالقول: اود ان أغتنم هذه الفرصة لدعوة المستثمرين العراقيين للمشاركة بنشاط في المشاريع المنفذة في أذربيجان والتعرف على الإمكانات الإنتاجية في أذربيجان لإمكانية تصديرها إلى السوق العراقية.

وأضاف ان هناك أيضًا إمكانات كبيرة لتطوير العلاقات الثقافية بين أذربيجان والعراق، ومن المعروف أن كلا البلدين لديهما تاريخ وثقافة وعادات غنية، واصفا الثقافة بأنها هي أكبر جسر بين الدول والشعوب، ولهذا السبب هناك حاجة إلى توسيع التعاون في المجال الثقافي أيضًا.