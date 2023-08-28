السفير الياباني لـشفق نيوز: شركاتنا ستدخل سوق العمل العراقي وسننفذ مشاريع ونطوّر البنى التحتية

شفق نيوز/ أعلن السفير الياباني في العراق فوتوشي ماتسوموتو، يوم الإثنين، أن شركات بلاده ستدخل سوق العمل العراقي وستستثمر فيه.

وقال ماتسوموتو لوكالة شفق نيوز، إن "السفارة اجرت عدة مشاورات مع الوزراء والمسؤولين في الحكومة العراقية لأجل فتح باب الاستثمار وادخال الشركات اليابانية الى سوق العمل العراقي والاستثمار في الكثير من المشاريع وتطوير النبى التحتية".

واوضح ان "الشركات اليابانية تعمل على مشاريع كثيرة وفي مجالات مختلفة منها في مجال النفط وبناء المحطات الكهربائية وانشاء محطات معالجة المياه".

وتابع السفير الياباني، "نعمل حاليا على استثمار مشاريع جديدة من خلال لقاءنا مع الوزراء والمسؤولين في الحكومة العراقية".

وفي نيسان 2023، أعرب السفير الياباني في بغداد فوتوتشي ماتسوموتو، عن استعداد بلاده للاستثمار بمشاريع رمال السيليكا في العراق.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار حيدر محمد مكية.