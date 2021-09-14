السفير المصري: نبحث عن مشاريع استثمارية لتوليد الكهرباء بالعراق

شفق نيوز/ أكد السفير المصري في بغداد، وليد محمد، يوم الثلاثاء، ان بلاده تبحث عن مشاريع استثمارية لتوليد الطاقة الكهربائية في العراق، فيما لفت إلى أن الحكومة العراقية تنتظر الربط الكهربائي مع الاردن.

وقال محمد لوكالة شفق نيوز، إن "جمهورية مصر تبحث عن مشاريع استثمارية لتوليد الطاقة الكهربائية بالعراق، ونحن على استعداد لإنشاء محطات التوليد والتوزيع في جميع المحافظات العراقية".

وأضاف ان "الشركات المصرية تمتلك القدرة على إنجاز العمل وتسليمه قبل الموعد المحدد"، لافتا إلى ان "بعض الشركات عملت على انجاز المشاريع على رغم من تعرض احدى المدن العراقية لهجوم تنظيم داعش".

وبشأن ربط الكهرباء بين العراق ومصر والأردن، أوضح السفير المصري، ان "هناك مشروعاً لإقامة الربط الكهربائي، حاليا بانتظار تحرك وزارة الكهرباء العراقية لربط منظومة الكهرباء مع الأردن، بعدها ينجز المشروع والعمل مع مصر".