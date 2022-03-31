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السفير الروماني ببغداد يتحدث عن رغبة المئات من شركات بلاده للعمل في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-31T12:06:57+0000
السفير الروماني ببغداد يتحدث عن رغبة المئات من شركات بلاده للعمل في العراق

شفق نيوز/ نقل السفير الروماني لدى العراق، رغبة مئات الشركات في بلاد للعمل داخل العراق.

وذكر بيان لغرفة تجارة بغداد وورد لوكالة شفق نيوز؛ ان رئيس غرفة تجارة بغداد فراس الحمداني استقبل السفير الروماني في العراق رادو اوكتافيان دوبري بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة علي المختار وناقش الجانبان فتح آفاق التعاون والتبادل التجاري المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية في شتى المجالات.

ونقل البيان عن الحمداني قوله؛ إن من أولويات عمل غرفة تجارة بغداد التواصل مع الغرف التجارية في العالم وفتح خطوط للعمل التجاري والاقتصادي المشترك ولرومانيا أهمية تجارية كبيرة ولا بد من تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير والاستثمار وخلق فرص عمل اقتصادية تخدم السوق المحلية والعالمية ، كما ونرحب بتعزيز العلاقات بين العراق وروما خصوصاً على صعيد التجارة والاستثمار.

من جانبه؛ أعرب السفير الروماني رادوا اوكتافيان دوبري عن سروره من التواصل مع غرفة تجارة بغداد ورئيسها الحمداني والاطلاع على أهمية العلاقات التجارية بين الغرفة والسفارة.

وذكر دوبري؛ أن رومانيا جاهزة للتعاون المشترك بين الجانبين ودعم السوق العراقية وان اكثر من 2000 شركة تجارية رومانية ترغب بالعمل في العراق وهذا يعزز من العلاقات بين العراق وروما.

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