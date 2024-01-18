السفير التشيكي لشفق نيوز: نعمل على مساعدة العراق بانتاج البنزين والغاز ووقف استيرادهما

شفق نيوز/ أكد السفير التشيكي في العراق بيتر شتيبانيك، يوم الخميس، سعي بلاده، المتمثل بالشركات التشيكية المتخصصة بمجال النفط العاملة في العراق، على مساعدة بغداد، بالاعتماد الذاتي في إنتاج مشتقات النفط من بنزين وغاز، وإيقاف استيرادهما.

وقال السفير بيتر شتيبانيك، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الشركات التشيكية تعمل على تطوير القطاع النفطي بالعراق، وتحديث المصافي العراقية، والتي بُنيت اساساً من قبل شركات تشيكية في الماضي"، مبيناً أن "الشركات التشيكية التي تعمل بتطوير المصافي هي تكمل وتطور العمل الذي بدأت به سابقا بإنشاء المصافي بالتعاون والتنسيق مع وزارة النفط العراقية".

وأضاف أن "الشركات التشيكية ستساهم وتساعد العراق من خلال التنسيق مع وزارة النفط بأن يكون معتمدا ذاتيا على النفط العراقي خصوصا في المشتقات النفطية مثل البنزين والغاز، وألّا يكون العراق مستوردا للطاقة والوقود من دول اخرى، وان يعتمد على نفسه في إنتاج المشتقات النفطية".

وتابع شتيبانيك، "لا يوجد اتفاق رسمي على مستوى الوزارات بين الحكومة العراقية والحكومة التشيكية، ولكن الاتفاق بين الشركات التشيكية والشركات العراقية المتمثلة بشركة مصافي الجنوب".

وبيّن أن "هناك شركة تشيكية حديثة تقوم بعمليات استخراج النفط بطريقة إيجابية ومتطورة، بإمكانها أن تشارك في استخراج النفط العراقي خلال الفترة المقبلة".