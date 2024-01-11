السفير التشيكي لشفق نيوز: اتفاقية الازدواج الضريبي مع العراق جاهزة للتوقيع

شفق نيوز/ أكد السفير التشيكي في العراق بيتر شتيبانيك، يوم الخميس، أن مسودة اتفاقية الازدواج الضريبي بين بلاده والعراق جاهزة للتوقيع.

وقال شتيبانيك لوكالة شفق نيوز، إن "اتفاقية الازدواج الضريبي بين العراق والتشيك لم توقع بعد، لكن النص جاهز ونأمل توقيع الاتفاقية بين البلدين خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "الاتفاقية مهمة جداً وتساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين، كما تمهد الطريق للشركات العراقية والتشيكية القيام بالأعمال في البلدين، كذلك هي تقلل من قيود البيروقراطية المملة في طريق الشركات وعملها".