السفيرة الأمريكية: العراق سيستورد نحو 4 ملايين طن متري من القمح في 2024

شفق نيوز/ أعلنت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي، يوم الخميس، أن شركات بلادها ستساعد العراق في تأمين احتياجاته من القمح للعام المقبل.

وقالت رومانسكي في تغريدة على منصة "أكس" (تويتر سابقاً)، وتابعتها وكالة شفق نيوز "هل تعلم أن العراق سيستورد 3.8 مليون طن متري من القمح خلال العام المقبل لتلبية متطلبات العراقيين كافة من الخبز؟".

وأضافت "ستساعد الشركات الأمريكية على تلبية الطلب المتزايد على القمح في العراق، بينما تزيد الحكومة العراقية إنتاج القمح المزروع محلياً".