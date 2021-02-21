السعوديون وروسيا يختلفون "مرة أخرى" بشأن استراتيجية النفط قبل اجتماع أوبك +

شفق نيوز/ تتجه المملكة العربية السعودية وروسيا مرة أخرى إلى اجتماع أوبك + على جانبي نقاش حاسم حول سوق النفط.

تحث الرياض علنًا زملائها الأعضاء على توخي "الحذر الشديد"، على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى لها في عام واحد.

ووفقا لوكالة بلومبرغ فإن مندوبين قالوا إن المملكة أشارت في جلسات خاصة إلى أنها تفضل أن تحافظ المجموعة على استقرار الإنتاج بشكل عام.

من ناحية أخرى ، تشير موسكو إلى أنها لا تزال تريد المضي قدمًا في زيادة العرض.

بعد عشرة أشهر من خفض إنتاج النفط الخام عندما سحق فيروس كوفيد -19 الطلب العالمي، لا تزال منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها يحجزون 7 ملايين برميل يوميًا من السوق، أي حوالي 7٪ من الإمدادات العالمية.

وكان أكثر الدول المتضررة اقتصاديا من هذا الانخفاض هو العراق ونيجيريا لكنها أسفرت عن نتائج، حيث أعادت الأسعار إلى ما يزيد عن 65 دولارًا للبرميل ودعم عائدات المنتجين المتضررة.

عندما تجتمع أوبك + في 4 اذار، ستناقش ما إذا كانت ستقدم المزيد من النفط الخام إلى السوق في نيسان وبالتالي سيكون هناك قراران حاسمان.

أولاً؛ يجب على المجموعة ككل أن تختار ما إذا كانت ستستعيد ما يصل إلى 500000 برميل يوميًا، وهي الخطوة التالية في إحياء تدريجي للإنتاج تم الاتفاق عليه في كانون الأول، لكنه توقف مؤقتًا في اجتماع كانون الثاني.

ثانيًا؛ يجب على المملكة العربية السعودية تحديد مصير مليون برميل إضافية يوميًا من التخفيضات الطوعية الإضافية التي تجريها هذا الشهر، والمقبل للمساعدة في التخلص من الفائض بشكل أسرع.

وقال المندوبون إن المملكة أعلنت في البداية أن هذا التخفيض سينعكس في نيسان، لكن تفكيرهم الأخير مائع ولم يتم الانتهاء من الخطوة التالية. إن عرض الحفاظ على جزء من هذا التخفيض الطوعي في نيسان قد يمنح الرياض ورقة مساومة مفيدة إذا كانت تسعى للحد من زيادة الإنتاج الإجمالية للمجموعة.

بعد الاختلاف حول وتيرة زيادة العرض في الاجتماعين الوزاريين الأخيرين ، تشير التعليقات العامة من الرياض وموسكو إلى أن نقاشًا آخر يلوح في الأفق.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في 3 فبراير/ شباط أن "السوق متوازن". في حين أنه لم يصرح علنًا بتفضيل السياسة لمناقشات 4 مارس ، جادل نوفاك في اجتماعي أوبك + الأخيرين لزيادة الإنتاج.

اعترافًا من وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن موقفه قد لا يحظى بشعبية، حذر زملائه المنتجين من التراخي. وقال إن على الجماعة أن تتذكر "ندوب" أزمة العام الماضي وأن تكون "حذرة للغاية" في خطوتها التالية.

وقال الأمير: "مباراة كرة القدم ما زالت تُلعب، ومن السابق لأوانه إعلان أي انتصار على الفيروس"، لافتا إلى أن "الحكم لم يطلق صافرة النهاية بعد".

كان الارتفاع بنسبة 20٪ هذا العام في أسعار النفط الخام حادًا بما يكفي لكبار المستهلكين مثل الهند للشكوى من الضغط، وبالنسبة لبنوك وول ستريت وبيوت التجارة للتنبؤ بمزيد من المكاسب.

المخزونات العالمية تنخفض "بسرعة كبيرة" ومن المقرر أن تتقلص بشكل حاد في وقت لاحق من هذا العام، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، ويزدهر الطلب على المنتجات البترولية التي تلبي احتياجات المجتمعات التي تعمل وتستهلك في المنزل.