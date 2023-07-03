السعودية والإمارات تخصصان 6 مليارات دولار لدعم عملياتهما التشغيلية في العراق

شفق نيوز/ أعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية عبد الرزاق الزهيري، يوم الاثنين، أن السعودية والإمارات خصصتا 6 مليارات دولار لدعم عملياتهما التشغيلية في العراق.

وقال الزهيري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق لابد له من مواكبة العالم وتكوين مسيرة التجارة عالمياً، ومراعاة معايير البنك الدولي، ويكون لديه أتمتة كاملة في عملية دخول وخروج البضائع".

وأضاف انه "تم التوصل لاتفاق مع الإمارات والسعودية لتشكيل مجالس أعمال، مشيرا إلى أن "السعودية والإمارات خصصتا 6 مليارات دولار لدعم عملياتهما التشغيلية في العراق".

وشدد الزهيري، على ضرورة أن "يكون هناك برنامجا كاملا في الكمارك والمنافذ، لافتا إلى أن "الخطوة الأولى بدأت بتسجيل البيانات للتجار وتسجيل الشركات، وهذا دعم كبير حصل اتحاد الغرف عليه من مجلس الوزراء والأمم المتحدة، ووصل إلى مرحلة جيدة، حيث دخلنا إلى مرحلة (سويفت) أي أن نقل الأموال في عالم التجارة المستورد والمصدر معلوم، مما سيجعل العراق من البلدان المتقدمة".

وأردف رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، ان "من ضمن مهام الاتحاد ، إقامة مجالس الأعمال وعقد الاتفاقيات، حيث وصلنا مع السعودية والإمارات إلى تشكيل مجالس الأعمال، لتحسين التجارة مع البلدين"، منوهاً بأن "الرغبة ليست في التجارة فحسب، وإنما في إقامة المشاريع الاستثمارية".

وأوضح الزهيري، أن "دولة الإمارات وضعت في صندوقها 3 مليارات دولار وكذلك السعودية وضعت ايضاً 3 مليارات دولار لدعم عملياتهما التشغيلية داخل العراق، سواء أكانت استثمارية أم تجارية"، مبيناً أن "هناك رغبة جيدة من البلدين للعمل داخل العراق".

ولفت الزهيري، إلى أن "موقع العراق مهم، ويعد أعظم منطقة (ترانزيت) في العالم، حيث يختصر العالم في 9 أيام فقط من آسيا إلى أوروبا عبر مشروع التنمية، قائلا: "لذلك نحن في مرحلة ايجابية".