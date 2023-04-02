العراق والسعودية ودول أخرى يتخذون اجراءً "احترازياً" ويخفضون إنتاج النفط

شفق نيوز/ أعلنت دول عدة منتجة للنفط، على رأسها روسيا والسعودية، الأحد، خفض إنتاجها من النفط بداية من الشهر المقبل، وحتى نهاية العام الجاري.

وقالت وزارة الطاقة السعودية، في بيان، إن المملكة ستخفض طوعا إنتاجها النفطي 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو وحتى نهاية عام 2023، وفقا لوسائل إعلام رسمية.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن خفض الإنتاج إجراء احترازي يهدف إلى دعم استقرار سوق النفط.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك أن بلاده ستنفذ خفضا طوعيا لإنتاجها النفطي 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية 2023.

وقال نوفاك إن "روسيا تخفض إنتاجها احترازا من المزيد من تقلبات أسواق النفط".

وأعلنت وزارة النفط العراقية، الأحد، أن العراق سيخفض إنتاجه النفطي طواعية بواقع 211 ألف برميل يوميا من مايو وحتى نهاية 2023.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية عن تخفيض بمقدار 144 ألف برميل. كما أعلنت الكويت عن تخفيض إنتاجها بواقع 128 برميل يوميا، والجزائر 48 ألف برميل يوميا، وسلطنة عمان 40 ألف برميل يوميا.

وقال وزير النفط الكويتي، بدر الملا، إن هذا الخفض الطوعي إجراء احترازي، يأتي بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لتجمع أوبك بلس في الخامس من أكتوبر الماضي.