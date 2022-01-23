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السعودية تؤكد على توسيع الاستثمار والعلاقات التجارية مع العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-01-23T11:46:28+0000
السعودية تؤكد على توسيع الاستثمار والعلاقات التجارية مع العراق

شفق نيوز/ أكد وزير التجارة السعودي، رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي، ماجد القصبي، يوم الاحد، أن المجلس يسعى لإزالة كل ما يعترض تشجيع الاستثمار وعرقلة رجال الأعمال لتوسيع افاق التعاون بين البلدين.

وقال القصبي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، تابعته وكالة شفق نيوز، بمناسبة انعقاد ملتقى الأعمال السعودي العراقي في الرياض، إن مجلس التنسيق السعودي العراقي يسعى لإزالة جميع العوائق لتشجيع الاستثمار، وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال للتعرف على مزايا القطاعات التجارية والاستثمارية، وتبني الوسائل الفاعلة التي تسهم في تنمية المناطق الحدودية وتحفيز الفرص الاستثمارية الواعدة.

وبين أن العلاقات السعودية العراقية في ظل المتابعة الدقيقة من قيادة في البلدين "في أفضل حالاتها وتشهد نموًا يليق بالتاريخ الذي يجمعهما والمستقبل الذي ينتظرهما".

واشار الى أن مجلس التنسيق السعودي العراقي "يعزز التواصل على المستوى الإستراتيجي ويعمق الثقة السياسية المتبادلة، ويفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية وغيرها".

ولفت القصبي إلى "متانة العلاقات بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية، وأن مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين واحدة، تجمعهم روابط تاريخية ووشائج قربى وجوار ودم ومصير مشترك".

وأوضح أن "قيادة البلدين الشقيقين حريصة على تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، واستثمار جميع الإمكانات وتوفير وتطوير الفرص ليعود خيرها على البلدين والشعبين الشقيقين".

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق بلغ 17.7 مليار ريال خلال السنوات الخمس الماضية، ومن أبرز المشروعات المشتركة بين البلدين التعاون في قطاعات وأنشطة الطاقة والصناعات البتروكيمياوية والنقل والخدمات اللوجستية وأنظمة الري والمعدات الزراعية وصناعة المواد الغذائية وقطاع المقاولات والتطوير العقاري.

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