السعودية توقع اتفاقاً مع أنقرة لإيداع خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي

شفق نيوز/ وقّع الصندوق السعودي للتنمية، يوم الإثنين، اتفاقا مع أنقرة أودع من خلاله خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي.

وقال الصندوق عبر حسابه على تويتر، إنه "تنفيذا لتوجيهات العاهل السعودي وولي العهد السعودي؛ وقع رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية ، اليوم الإثنين، في تركيا مع محافظ البنك المركزي التركي، اتفاقية بقيمة 5 مليارات دولار وديعة لصالح البنك المركزي التركي".

وتابع، ان "هذه الوديعة تأتي امتدادا للعلاقات التاريخية وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع السعودية مع تركيا وشعبها الشقيق".