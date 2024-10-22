السعودية تلغي الرسوم على الصادرات وتخفضها على الواردات إلى أسواق المملكة

شفق نيوز/ أعلنت غرفة تجارة بغداد يوم الثلاثاء، ورود كتاب من الملحقية التجارية في سفارة جمهورية العراق لدى المملكة العربية السعودية والمتضمن إلغاء رسوم الصادرات السعودية، وكذلك تخفيض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات.

وذكرت الغرفة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "وسائل الإعلام السعودية نشرت قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية بإلغاء رسوم الصادرات السعودية، ابتداءاً من 6 تشرين الأول 2024، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية على التجار والمصدرين، وستتمكن الصادرات السعودية من عبور المنافذ الجمركية دون أي رسوم مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات السعودية عالمياً".

وأضاف أن هذا "القرار يشمل تخفيض الرسوم للواردات من خلال نظام جديد يتمثل في تحصيل مقابل مالي قدره 0.15% من قيمة البضائع الواردة بحد اقصى قدره 500 ريال، بهدف تقليص وتخفيض تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب التكاليف".

وبينت الهيئة أن "الهدف من هذا النظام الجديد هو توحيد آلية احتساب الرسوم بين مختلف المنافذ البرية، البحرية والجوية، مما يسهم في تيسير التجارة وتقليل الأعباء على المستوردين، ومن المتوقع أن يكون لإلغاء الرسوم الجمركية على الصادرات السعودية تأثير إيجابي كبير في تقليل التكاليف التشغيلية".

وأشارت غرفة تجارة بغداد إلى أن هذا القرار يساهم بجعل عملية الاستيراد ارخص على التجار وهذا يجعل السلع والمنتجات تصل الى المملكة العربية السعودية بتكلفة أقل ويجعل حركة السوق الداخلية اسرع واسهل، وسيكون تأثير هذا القرار إيجابي جدا داخل السوق العراقي من خلال تسهيل دخول المنتجات السعودية الى الاسواق العراقية والتي بدورها ستساهم بزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وانخفاض أسعارها.