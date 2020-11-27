السعودية تعلق استيراد بعض السلع التركية

شفق نيوز/ قال اتحاد المصدرين الأتراك، إن السعودية علقت رسميا واردات اللحوم والبيض ومنتجات أخرى من تركيا في وقت سابق هذا الشهر، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

وتأتي شكوى المصدرين الأتراك في أعقاب دعوات مقاطعة غير رسمية منذ أشهر في السعودية للمنتجات التركية.

ويتحدث المصدرون الأتراك عن عقبات متزايدة للعمل في السعودية، في وقت يقود فيه رجال أعمال بالمملكة دعوات لفرض حظر على الواردات التركية.

وتقول أنقرة إن الرياض أبلغتها أنه لا توجد مقاطعة رسمية، لكن اتحاد المصدرين قال إن وزارة التجارة التركية أخطرته بأنه تقرر تعليق واردات بعض السلع التركية في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأبلغ الاتحاد أعضاءه في رسالة بالبريد الإلكتروني، ”واردات، اللحوم الحمراء ومنتجاتها واللحوم البيضاء ومنتجاتها ومنتجات المياه والبيض والعسل ومنتجاتهم، فضلا عن الحليب وبدائل حليب الأم، تقرر تعليقها من 15 نوفمبر/تشرين الثاني“.

ويقول ”المصدرين الأتراك“، إن الصادرات إلى السعودية تراجعت 16% في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي إلى 2.23 مليار دولار.

وكانت وزيرة التجارة التركية روحصار بكجان، قالت هذا الأسبوع، إن الرياض أكدت عدم وجود مقاطعة رسمية للبضائع التركية، وهو ما يمكن أن تطعن أنقرة عليه أمام منظمة التجارة العالمية.

ونقلت صحيفة ”صباح“ عن بكجان قولها: ”نتوقع خطوات ملموسة لحل المشاكل في علاقاتنا التجارية والاقتصادية، نظراؤنا أبلغونا أنه لا يوجد قرار رسمي، إن هناك بعض المسائل الاستثنائية“.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتفقا في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي على ”إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتحسين العلاقات الثنائية والتغلب على المشاكل“ حسبما ذكرته الرئاسة التركية.