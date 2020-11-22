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السعودية تعتذر عن الإستثمار في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2020-11-22T04:50:03+0000
السعودية تعتذر عن الإستثمار في العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، "اعتذار" الشركات السعودية عن الاستثمار في البلاد، مشيرا الى أن 3 دول مجاورة قدمت طلبات لشراء محصول الشعير.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الاحد عن الوزير قوله إنه "سيتم توزيع تريليون و800 مليون دينار خلال سبعة ايام لتسديد مستحقات الفلاحين والمزارعين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب في قانون تمويل العجز، وهي تمثل كامل المبلغ المتبقي من مستحقات الفلاحين، وقد خصصت ضمن قانون تمويل العجز المالي الذي اقره البرلمان بعد تسديد 800 مليار دينار كدفعة اولى".

واضاف ان "الوزارة ستسدد مستحقات المزارعين لمحصول الشعير من خلال ايرادات بيع وتصدير المحصول بالمزايدة العلنية خلال هذا الاسبوع وبمقدار 700 الف طن"، مشيرا الى ان «ايران والسعودية وتركيا قدمت طلبات لشراء محصول الشعير العراقي وستدخل المزايدة التي سترسو على الدولة التي تقدم اسعارا اعلى من غيرها".

وبشأن الاستثمار السعودي، بين وزير الزراعة ان "شركات سعودية ابدت رغبتها بانشاء محطات لتربية الابقار على مساحة 10- 50 الف دونم في محافظات المثنى والانبار والنجف الا ان وزارة الموارد اكدت عدم قدرتها على توفير مياه مستدامة لمدة 50 سنة ولذلك اعتذرت الشركات السعودية عن تنفيذ هذا المشروع"، لافتا الى ان  "الشركات السعودية اتفقت مع وزارة الصناعة العراقية على انشاء مصنع للصناعات الميكانيكية في الاسكندرية لانتاج منظومات ري محوري".

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