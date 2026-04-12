السعودية تستعيد ضخ 7 ملايين برميل نفط يومياً بخط شرق-غرب

أعلنت وزارة الطاقة السعودية، يوم الأحد، استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق-غرب، البالغة نحو 7 ملايين برميل يومياً، إلى جانب استعادة إنتاج حقل منيفة، بعد تأثر مرافق الطاقة مؤخراً.

وقالت الوزارة في بيان، إن الجهود التشغيلية والفنية نجحت في "استعادة طاقة الضخ الكاملة عبر خط أنابيب شرق-غرب"، إضافة إلى استعادة الكميات المتأثرة من إنتاج حقل منيفة البالغة نحو 300 ألف برميل يومياً، وذلك خلال فترة زمنية وجيزة.

وأوضحت أنه "فيما يتعلق بحقل خريص، لا تزال الأعمال جارية لاستعادة القدرة الإنتاجية الكاملة، وسيُعلن عن ذلك عند اكتمالها".

وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعافي السريع "يعكس مرونة تشغيلية عالية وكفاءة في إدارة الأزمات"، بما يعزز موثوقية الإمدادات واستمرارها للأسواق المحلية والعالمية ويدعم الاقتصاد العالمي.

وكانت وزارة الطاقة أعلنت في 9 أبريل / نيسان 2026 تأثر بعض مرافق منظومة الطاقة نتيجة الاستهدافات، بما في ذلك فقدان نحو 700 ألف برميل يومياً من طاقة الضخ عبر خط أنابيب شرق-غرب، وانخفاض إنتاج حقل منيفة بنحو 300 ألف برميل يومياً، إضافة إلى تأثر إنتاج حقل خريص بنحو 300 ألف برميل يومياً.