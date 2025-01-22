السعودية تستعد للاستحواذ على أكبر منجم ذهب في العالم

شفق نيوز/ تعتزم شركة "منارة المعادن للاستثمار" السعودية شراء ما بين 10 إلى 20% من مشروع "ريكو ديك" أكبر منجم للذهب والنحاس في العالم والذي يقع في باكستان، مع تأمين اتفاقية شراء للإنتاج المستقبلي.

وسيشتري صندوق التعدين (أحد مالكي الشركة) حصة الأسهم من حكومة باكستان، التي تمتلك 25% من المنجم، مقابل ما بين 500 مليون دولار ومليار دولار.

ومن المتوقع، أن يكون مشروع "ريكو ديك"، الذي تطوره شركة "باريك غولد" أحد أكبر مناجم النحاس والذهب في العالم بمجرد اكتماله، وتصل تكلفته إلى نحو 9 مليارات دولار.

وبحسب شركة باريك، فإن منجم ريكو ديك، الذي يقع غربي بلوشستان بالقرب من الحدود الأفغانية والإيرانية، سينتج ما يصل إلى 400 ألف طن من النحاس و500 ألف أوقية من الذهب بمجرد اكتمال المرحلتين من المشروع.

وكانت الحكومة الباكستانية قد كشفت، في ديسمبر/كانون الأول 2024، موافقتها على بيع حصة 15% من المنجم إلى السعودية، مقابل 540 مليون دولار، بحسب موقع "الطاقة".