السعودية ترغب بإقامة سوق تجارية للمنتجات العراقية في المملكة

شفق نيوز/ أعلن اتحاد الصناعات العراقي، يوم الأربعاء، عن وجود رغبة من قبل السعودية بإقامة سوق تجارية لعرض المنتجات المحلية العراقية في المملكة.

وقال الاتحاد في بيان اليوم، إنه "بغية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بيـن جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية، أبدت الملحقية التجارية في الريـاض رغبتها بإقامة سوق تجارية لعرض المنتجات العراقية فـي المملكـة".

ودعا البيان الصناعيين العراقيين لمن يرغب بالتصدير تزويد الاتحاد بقائمة تتضمن أنواع السلع ونماذجها من الزراعية والصناعية لعرضها والترويج لها في المملكة.

هذا ولم يشر الاتحاد في بيانه الى موعد إقامة هذه السوق.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية بما يقارب مليار دولار سنويا خلال الأعوام الستة الماضية، بحسب احصائيات صادرة عن الرياض.