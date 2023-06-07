السعودية تحدد موعد تشغيل الربط الكهربائي مع العراق وتستهدف إمداد الطاقة لأوروبا عبره

شفق نيوز/ توقع الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، يوم الأربعاء، تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع العراق في نهاية العام 2025 بعد الانتهاء من تنفيذه.

ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية عن الإبراهيم قوله، إن حفل بدء تنفيذ الربط الكهربائي مع جمهورية العراق الأسبوع المقبل يمثل باكورة عمل لمدة سنوات بين الجانبين، لبلورة مشروع الربط بين دول مجلس التعاون والعراق.

وأضاف أن المشروع سيزود جنوب العراق بالطاقة الكهربائية، ويعد باكورة للتعاون والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والعراق على المدى البعيد.

كما أشار الإبراهيم إلى أن إنشاء محطة الوفرة جاء لتعزيز نقطة الربط الكهربائي مع دولة الكويت، ولتكون نقطة الانطلاق للربط مع دولة العراق بشبكة قوية تخدم الدولتين.

ونوه إلى وجود مناقشات مع الجانب العراقي لوضع رؤية للتوسع في الربط الكهربائي مع باقي المناطق في العراق، ومن الممكن أن تمتد للربط مع تركيا والوصول إلى دول أوروبا عن طريق العراق.

وأوضح الإبراهيم أن المناقشات ما زالت في المراحل الأولى، إذ نركز حاليا على تنفيذ مشروع الربط الأولي، وبعد اكتمال سنعد دراسات في هذا الأمر.

واستطرد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، قائلا: إن جزءا من الدراسات التي تجريها الهيئة الجدوى الاقتصادية، نتيجة للفرص الموجودة في هذا الشأن، فيما سنبلورها لتكون دراسة دقيقة تبين الجدوى الاقتصادية لمشروع الربط.

ولفت إلى وجود مناقشات بين هيئة الربط الكهربائي الخليجي والعراق حول التعرفة الكهربائية، مشيرا إلى أنها ستكون تعرفة مناسبة.

يأتي هذا في وقت بحث فيه وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل ، من مقر هيئة الربط الخليجي بالسعودية ، مضي مشروع الربط الكهربائي ( العراقي _ الخليجي ) لتحقيق إستقرارية الشبكة فنياً وتبادل منفعة الطاقة .

وفقا لبيان صادر عن الوزارة، فإن زيارة الوزير جاءت أيضا من الإطلاع على موقف توقيع العقود المتعلقة بهم ، ومراحل الأنجاز وخطة التنفيذ لمقاطع الخطوط الرابطة داخل دولة الكويت.

وأضافت أن فاضل يبحت عددا من المقترحات لتطوير الربط ، ومناقشة التهيئة للمرحلة الثانية من المشروع .