السعودية تبدي استعداداً لتمويل مشروع "بسماية" السكني في بغداد

شفق نيوز/ قالت الهيئة الوطنية للإستثمار في العراق، يوم الخميس، إن السعودية أبدت استعدادها لاستكمال بناء الوحدات السكنية في مجمع "بسماية" السكني بالعاصمة بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، إنه إستكمالا لإجراءاتها في مسار تمويل مشروع بسماية السكني، بحث رئيس الهيئة ا حيدر محمد مكية آليات التعاون المشترك مع وزير الإستثمار السعودي خالد الفالح لتمويل مشروع بسماية.

وأكد مكية خلال الإجتماع الذي جمعه مع الفالح ضرورة تجسير العلاقات الإستثمارية مع المملكة العربية السعودية ولاسيما مع وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات السعودي كونه من الصناديق الكبرى في العالم لتحديد مسارات التمويل للمشاريع الإستراتيجية الكبرى ذات الطابع الخدمي للمواطنين، مبينا أهمية إستكمال الوحدات السكنية وبناها التحتية ضمن مجمع بسماية والشروع بتقديم افضل الخدمات للساكنين.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإستثمار الى الأولويات التي وضعها البرنامج الخاص بالحكومة العراقية متمثلة بمعالجة ازمة السكن وإنشاء المدن الكبرى في عموم محافظات العراق، لافتا الى جدية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في ايجاد الحلول التي تغطي احتياجات المواطنين العراقيين للسكن اللائق عبر الاتفاق مع الشركات الإستثمارية والمستثمرين لانشاء مجمعات سكنية تليق بهم.

من جهته ابدى وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح استعداده للتعاون مع الهيئة الوطنية للاستثمار في اتمام "قصة النجاح" في مجمع بسماية والذي يعد من العلامات الإستثمارية المهمة في بغداد بعد أن يتم دراسة الموديل المالي لاكمال المشروع بالكامل أو غيرها من المجمعات السكنية او المدن الجديدة في العراق.

ويقع مجمع بسماية السكني الحديث الى الجنوب الشرقي من مدينة بغداد، ويبعد نحو 10 كم من حدود مدينة بغداد على الطريق الرابط بين بغداد- كوت.

وافتتحت هيئة الاستثمار في 25 من شهر ايلول عام 2011، باب التسجيل على المجمع، بعد أن تعاقدت مع شركة هانوا الكورية الجنوبية على انشاء 100 الف وحدة سكنية في مجمع بسماية السكني.