السعودية: اتفاق خفض الإنتاج في "أوبك+" سيستمر لنهاية 2023

شفق نيوز / أكد وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، يوم الجمعة، أن اتفاق "أوبك+" الحالي بشأن إنتاج النفط سيظل ساريا حتى نهاية العام 2023، فيما أشار إلى أن حجم الإنتاج ما يزال نتيجة توقعات الطلب الصيني.

وفي مقابلة مع موقع إنرجي أسبكتس، قال الوزير السعودي، إن "أوبك+ لا يمكن أن تغير قراراتها إلا بعد التأكد من أن إشارات الطلب مستدامة"، مردفاً بالقول: "لن نزيد الإنتاج فقط على إشارات مبدئية حول الطلب".

واتفقت أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في تشرين الأول 2022، على خفض أهداف إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023.

ورفعت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 هذا الأسبوع على خلفية تخفيف الصين لقيود مكافحة فيروس كورونا.