"السرطان الاصفر" يلتهم ثلث إنتاج الرقي في ديالى

شفق نيوز/ كشف اتحاد الجمعيات الفلاحية، اليوم الجمعة، أن العواصف الترابية التهمت 35% من إنتاج الرقي في ديالى، داعيا الى اطلاق مشاريع الاحزمة الخضراء السريعة لإنقاذ المحاصيل الزراعية.

وقال رئيس الاتحاد رغد التميمي لوكالة شفق نيوز، إن العواصف الترابية الشديدة تسببت بقتل ازهار الرقي وقلة إنتاجيته بنسبة 35 – 40% في ناحية العظيم والمناطق المحيطة بها شمالي ديالى بسبب غياب الغطاء النباتي وخطط معالجة التصحر.

واكد ان العواصف الترابية سببت كوارث وخسائر لمزارعي الرقي وانحدار الإنتاج بمعدلات مخيفة مقارنة بتكاليف الزراعة ومستلزماتها، داعياً في الوقت ذاته الى اطلاق مشاريع الأحزمة الخضراء في محيط ديالى، من أشجار سريعة النمو تكون مصدات وحمايات للمحاصيل الزراعية من هلاك ما وصفه بـ"السرطان الأصفر" في اشارة منه الى العواصف الترابية.

وتسببت العواصف الترابية في ديالى وعدة محافظات بأضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية وهلاك قسما كبيرا منها واضرارا كبيرة بالقطاع الزراعي.

وزادت وتيرة العواصف الترابية في العراق مؤخراً، وتفاقمت في ظل عوامل تتعلق بالجفاف وعدم التشجير والتصحّر.

وحذرت السلطات البيئية في العراق من أن البلاد قد تواجه 272 يوما مغبرًّا في السنة على مدى العقدين المقبلين.

ورغم ما حبت به الطبيعة العراق من ثروات نفطية ومائية، فقد بات مصنفا كأحد خمس دول هي الأكثر عرضة للخطر جرّاء التأثر بتغير المناخ والتصحر.