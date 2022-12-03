السبع الكبار تحدد سقف سعر النفط الروسي عند 60 دولاراً للبرميل

شفق نيوز/ أعلنت مجموعة الدول السبع الكبار، أن المجموعة، إلى جانب أستراليا، توصلت إلى الإجماع حول تحديد سقف سعر النفط الروسي على مستوى 60 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وجاء في بيان المجموعة: "دول السبع الكبار وأستراليا، بصفتهما أعضاء تحالف تحديد الأسعار، في 2 كانون الأول\ديسمبر 2022 توصلا إلى الإجماع حول السعر الأقصى للنفط الروسي على مستوى 60 دولار أمريكي للبرميل".

وأشار البيان إلى أن سياسة تحديد سقف سعر النفط الروسي ستدخل حيز التنفيذ في 5 كانون الأول/ ديسمبر "أو في وقت قريب بعد هذا التاريخ".

وأكدت المجموعة على أن القرار حول تحديد سقف سعر المنتجات النفطية الروسية سيدخل حيز التنفيذ في 5 شباط\فبراير 2023.

من جانبه، كرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تعليقاته على فكرة قيام الغرب بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية، مرارًا، بأن روسيا لن تورد أي شيء للخارج إذا كان هذا يتعارض مع مصالحها.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بهذا الصدد، إن روسيا ستعمل فقط بشروط السوق ولن تزود البلدان التي ستضع سقفاً سعريا،ً لا عند 60 دولاراً للبرميل ولا بأي سعر آخر.