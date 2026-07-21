الزيدي يوجه بجدولة زمنية للبدء العملي بـ"طريق التنمية"

شفق نيوز- بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، يوم الثلاثاء بوضع آلية واضحة لتمويل مشروع طريق التنمية وتنفيذه، بما يضمن المباشرة بخطوات عملية وفق جداول زمنية محددة.

جاء ذلك خلال استقباله وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، والوفد المرافق له في العاصمة بغداد، بحسب بيان لمكتب الزيدي.

وأكد رئيس مجلس الوزراء في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، عمق العلاقات التي تجمع العراق وتركيا، وما تستند إليه من مصالح ومشتركات عديدة، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأشار إلى أن زيارته المرتقبة إلى الجمهورية التركية ستشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم التي من شأنها توسيع آفاق التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية.

وشهد اللقاء بحث مستجدات مشروع طريق التنمية، وأهميته الاقتصادية والتنموية للعراق وتركيا والمنطقة، وما يمثله من ركيزة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والربط الإقليمي.

من جانبه اكد وزير النقل التركي اهتمام بلاده بمشروع طريق التنمية ورغبتها في تنفيذ هذا المشروع بما يمتلكه من اهمية اقتصادية كبيرة، مبيناً تطابق رؤية الجانبين في ضرورة الشروع بتنفيذ البنى التحتية الأساسية لهذا المشروع.

وفي وقت سابق من اليوم، بحث وزير النقل العراقي وهب الحسني، مع نظيره التركي عبد القادر أورال في بغداد، عدداً من ملفات التعاون المشترك، في مقدمتها مشروع طريق التنمية.

وفي نيسان/ أبريل 2024، وقع العراق وتركيا والإمارات وقطر اتفاقية رباعية لمشروع طريق العراق التنموي، برعاية رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويهدف المشروع، الذي يشمل طريقاً برياً وسكة حديدية بطول 1,200 كيلومتر داخل العراق، إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب، وزيادة التجارة الدولية، وتسهيل حركة البضائع.

وتبلغ الميزانية الاستثمارية للمشروع نحو 17 مليار دولار، موزعة بين 6.5 مليارات للطريق السريع و10.5 مليارات لسكة القطار الكهربائي، وينفذ على ثلاث مراحل تنتهي في 2028 و2033 و2050.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع نحو 100 ألف فرصة عمل في المرحلة الأولى ومليون فرصة عمل عند اكتماله، ويعزز النمو الاقتصادي والتعاون الإقليمي والدولي.