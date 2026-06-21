الزيدي يرعى مراسم التسليم والاستلام للبنك المركزي ويكلف العلاق "مستشارا"

شفق نيوز- بغداد

رعى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، يوم الأحد، مراسم الاستلام والتسليم، بين محافظ البنك المركزي الجديد نزار ناصر حسين، والمحافظ السابق علي محسن العلاق.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الزيدي شدد على أهمية المضي ببرامج الإصلاح المصرفي، وبما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي، ويوفر البيئة الاقتصادية والاستثمارية الملائمة لتعزيز التنمية، كما أكد ضرورة مواكبة التحول الرقمي الذي يشهده العالم وتطبيق المعايير الدولية في تنفيذ السياسات المالية".

وأثنى الزيدي على الجهود التي قدمها العلاق خلال توليه المسؤولية، ووجه بتكليفه بمهام مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية استكمال البرامج الستراتيجية التي تعزز الأداء المؤسسي وتدعم الاستقرار المالي والمصرفي في العراق.