الزيدي والدولار.. توقعات بانفراجة مرتقبة في سوق الصرف

شفق نيوز- السليمانية

توقع خبير اقتصادي، يوم الأربعاء، أن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في خفض سعر صرف الدولار أمام الدينار في الاسواق المحلية، مشيراً إلى وجود "دعم أميركي" مرتقب سينعكس إيجاباً على السوق المالية.

وقال المتحدث باسم سوق العملة في السليمانية جبار گوران، لوكالة شفق نيوز، إن استئناف المشاريع الحكومية بعد تشكيل الحكومة سيؤدي إلى زيادة الإنفاق بالدينار العراقي وعودة نشاط الوزارات بشكل كامل، ما يعزز الطلب على العملة المحلية ويدعم استقرار سعر الصرف.

وأضاف أن الولايات المتحدة جددت دعمها لتشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، معتبراً أن هذا الدعم يمنح "إشارة إيجابية" للأسواق المالية، بشرط عدم حدوث توترات أو حروب جديدة في المنطقة.

وأوضح أن هناك التباساً رافق الأنباء المتعلقة بـ"إيقاف إرسال الدولار" من الولايات المتحدة إلى العراق، مبيناً أن بغداد طلبت تحويل جزء من فائض عائدات النفط المودعة في مصرف "جي بي مورغان" والخاضعة لرقابة وزارة الخزانة الأمريكية.

وأشار إلى أن العراق لا يحتاج إلى كامل إيرادات النفط بشكل فوري، لذلك يُحتفظ بجزء منها داخل الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن واشنطن أبلغت بغداد بأنها ستؤجل تحويل الأموال الإضافية إلى ما بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وتوقع گوران انخفاض سعر صرف 100 دولار إلى أقل من 150 ألف دينار خلال المرحلة المقبلة، في حال استقرار الأوضاع الإقليمية وعدم حصول تصعيد أمني أو عسكري.

وأكد أن الفارق الطبيعي بين السعر الرسمي البالغ 132 ألف دينار لكل 100 دولار وسعر السوق ينبغي أن يبقى ضمن حدود 12 إلى 13 ألف دينار فقط.