الزيدي: شركات عراقية وتركية ستباشر تنفيذ اتفاق تصدير النفط عبر جيهان

شفق نيوز- بغداد

أعلن رئيس الوزراء فالح الزيدي، يوم السبت، أن شركات عراقية وتركية ستباشر تنفيذ اتفاق نقل وتحميل النفط الخام عبر الأنبوب العراقي - التركي إلى ميناء جيهان، مؤكداً أن بغداد وأنقرة تتجهان لاستكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية.

وكان وزير النفط باسم محمد خضير العبادي قد وقّع، في وقت سابق اليوم، اتفاقية مع الجانب التركي لنقل وتحميل النفط الخام العراقي عبر الأنبوب العراقي - التركي إلى ميناء جيهان، بحد أدنى يبلغ 750 ألف برميل يومياً، على أن تستمر لمدة عام واحد لحين استكمال الاتفاقية الإطارية.

وفي تعليق على الاتفاق، قال الزيدي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن الاتفاق الذي وقعه الجانبان يمثل "إنجازاً ستراتيجياً" لتأمين انسيابية صادرات النفط العراقية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن الشركات العراقية والتركية ستبدأ مهامها في إطار تنفيذ الاتفاق.

وأضاف أن حكومتي العراق وتركيا ستعملان، ضمن مسار مدروس، على استكمال اتفاقية إطارية تشمل قطاعات النفط والكهرباء والموارد المائية، إلى جانب مجالات تعاون أخرى تدعم المصالح المشتركة والتنمية والاستقرار.