الزرفي: الحكومة العراقية لم تناقش "ملف العقوبات" مع الوفد التجاري الأمريكي

شفق نيوز/ اكد عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، اليوم الاحد، ان الحكومة لم تناقش ملف رفع العقوبات عن المؤسسات المالية والمصارف العراقية، مع الوفد التجاري الأمريكي الذي زار بغداد مؤخراً.

وقال الزرفي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة الوفد الأمريكي مؤخراً إلى العراق جيدة، على اعتبار أن الشركات الأمريكية قيمة ولها أثر في تقوية اقتصادات في العالم".

واضاف، "نحن بدورنا نرحب بوجود هذه الشركات للاستثمار وتنفيذ العقود الحكومية للنهوض بالواقع الاقتصادي في البلاد"، موضحا ان "الحكومة العراقية لم تناقش مع الوفد الأمريكي موضوع رفع العقوبات على بعض الشركات والمصارف العراقية المعاقبة من قبل الخزانة الأمريكية".

ووقّع العراق يوم الأربعاء، 3 مذكرات تفاهم مع جهات أمريكية، من بينها اتفاقية وصفتها بغداد بأنها "الأكبر في تاريخ قطاع الكهرباء" في البلاد.

وجرى التوقيع بالعاصمة بغداد بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وذلك خلال زيارة وفد تجاري أمريكي رفيع، وفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.