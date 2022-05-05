الزراعة: فتح استيراد الأسماك لم يمنع من ارتفاع أسعارها محليا

شفق نيوز/ اكدت وزارة الزراعة يوم الخميس، ان فتح استيراد الاسماك لم يمنع من ارتفاع أسعارها محليا، مبينة أن أسعار المحاصيل الزراعية المحلية اقل من اسعار دول الجوار.

وقال المتحدث باسم الوزارة في حديث لوكالة شفق نيوز ان "عملية السماح باستيراد الأسماك لم يمنع ذلك من ارتفاع أسعارها محليا"، مبينا ان "ارتفاع الاسعار العالمية بعد كوفيد -19 أثر بشكل أو بآخر على ارتفاع اسعار المواد محليا، كما أن أسعار الدولار وشهر رمضان هما عاملان آخران في رفع أسعار المواد والمحاصيل الزراعية".

واشار الى ان "جميع مدخلات الزراعة لا يوجد لديها دعم كما هو الحال بالنسبة للأسماك"، مستدركا ان "اسعار المواد المحاصيل الزراعية، اضافة الى الاسماك المحلية هي افضل وما زالت ارخص من اسعار دول الجوار".

ولفت إلى أن "عملية الاستيراد الأسماك ليس من مسؤولية الوزارة وان مجلس الوزراء هو المسؤول عن ذلك"، متوقعا أن "تنخفض وتهدأ الاسعار بعد رمضان وعيد الفطر".

يذكر أن أسعار الأسماك ارتفعت في العاصمة بغداد حيث بلغت سعر الكيلو غرام من سمك الكارب ما بين 8.5 الى 9 آلاف دينار، بعد ان كانت 4 الاف دينار للكيلو غرام الواحد قبل شهر رمضان.