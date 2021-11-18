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الزراعة العراقية: زيادة المساحات المزروعة تتوقف على هطول الامطار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-18T10:13:46+0000
الزراعة العراقية: زيادة المساحات المزروعة تتوقف على هطول الامطار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الخميس، أن زيادة المساحات المزروعة تتوقف على هطول الامطار، مبينة أن هناك 6 ملايين دونم جاهزة للزراعة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لوكالة شفق نيوز، إن "تناقص الكميات المزروعة دلالة واضحة بأن هناك انتاجاً أقل سيكون، بسبب قلة المياه التي خفضت الخطة الزراعية للموسم المقبل الى 50%"، مشيراً إلى أن "زيادة المساحات المزروعة تتوقف على هطول الامطار".

وأضاف النايف: "لدينا خطة اروائية تقدر بـ 3 ملايين دونم و6 ملايين دونم اخرى جاهزة من الممكن استغلالها واستخدامها اذا ما تهيئت الامطار"، موضحاً أن "الامور لم تحسم لغاية الان الا بمرور شهر كانون الثاني من العام المقبل للحكم على الخطة الزراعية ومعرفة ما تم زراعته من محصول الحنطة ومقدار ما يحتاجه العراق من هذا المحصول".

وواجهت الخطة الزراعية التي وضعها وزارتا الموارد المائية والزراعة بتخفيض نسبة زراعة المساحات الزراعية في البلاد الى النصف انتقادات حادة وتحذيرات من خسائر تطال هذا القطاع الحيوي، كما ناشد اتحاد الجمعيات الفلاحية، الجهات المختصة لإيجاد حل لمشكلة الواقع الزراعي.

 

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