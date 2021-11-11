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الزراعة: رفع الدعم عن محصول الذرة الصفراء قد يؤدي الى العزوف عن زراعته

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-11T11:47:34+0000
الزراعة: رفع الدعم عن محصول الذرة الصفراء قد يؤدي الى العزوف عن زراعته

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة يوم الخميس، ان رفع الدعم عن محصول الذرة الصفراء قد يؤدي الى العزوف عن زراعته، مشيرة إلى أن سعر بيعه لمربي الدواجن يبلغ 550 الف دينار للطن الواحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "شركة مابين النهرين العامة للبذور احدى شركات وزارة الزراعة قامت بوضع آلية لاجل استلام محصول الذرة الصفراء العلفي من الفلاحين بعد أن تم رفع الدعم عنه  بشكل كامل من قبل وزارة المالية".

واضاف ان "رفع الدعم سبب احراجا للفلاحين قد تؤدي نتائجه الى العزوف عن زراعة هذا المحصول الاستراتيجي في المواسم القادمة"، مبينا ان "هذا المحصول كان يجهز لمربي الثروة الحيوانية والدواجن بسعر مدعوم  طيلة  السنوات الماضية".

واكد ان "الشركة حددت سعر شراء الطن الواحد من عرانيص الذرة الصفراء (العرانيص) بمبلغ 250 الف دينار  في حين سعر بيعه بعد التفريط والتجفيف بمبلغ 550 الف دينار للطن الواحد"، موضحا بأن "مستحقات بيع هذا المحصول تسلم الى المزارع حال تسليمه الحاصل الى معامل استلام الذرة الصفراء العائدة الى  الشركة وبنفس اليوم".

وأشار النايف إلى أنه "بأمكان مربي الدواجن حجز الكميات المطلوبة من المحصول من خلال تقديم طلب الى مقر الشركة مصحوب بالمستمسكات القانونية وبالكميات التي يرومون الحصول عليه وبسعر قدره 550 الف دينار كحد ادنى  للطن الواحد كحبوب علفية مجففة وصالحة للاعلاف الحيوانية والدواجن"، لافتا إلى أن "الحجز سيكون مسبقا من خلال دفع  40% من سعر  شراء الطن الواحد، ويستكمل  باقي  المبلغ عند الاستلام النهائي".

وتابع النايف؛ أن الشركة اهابت "بجميع مربي الدواجن بحجز الكميات المطلوبة مسبقا ضمانا لتجهيزها في الوقت المحدد" وفقا للبيان.

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