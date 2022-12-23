الزراعة: خلل الاستيعاب والفحوصات البيئية تعرقلان تجهيز بعض المحافظات بالأسمدة

شفق نيوز/ كشفت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الجمعة، عن أسباب تأخر تجهيز بعض المحافظات بالأسمدة الزراعية، مؤكدة استمرار التجهيز حسب الطاقة الانتاجية لمعامل الاسمدة التابعة لوزارة الصناعة.

وقال مدير عام شركة التجهيزات الزراعية في وزارة الزراعة طالب الكعبي لوكالة شفق نيوز إن "شركة التجهيزات الزراعية تقوم بتجهيز الاسمدة بنوعيها الداب واليوريا وفق الخطط الزراعية المعدة والمصادق عليها من وزارة الزراعة".

وأوضح، أن "الخطط الخاصة بالتجهيز والتوزيع للأسمدة لجميع المحافظات جاءت وفق الكميات المتوفرة في مخازن الفروع مع المجهز اليومي من معمل الاسمدة الجنوبية في البصرة"، لافتا إلى"نقلها بأسطول سيارات النقل البري يوميا الى مخازن التجهيزات في المحافظات كافة وحسب الطاقة الانتاجية لمعملي الداب واليوريا لوزارة الصناعة".

وبيّن الكعبي ان "خطط التجهيز لسماد الداب للمحافظات الجنوبية والوسطى تستمر لغاية 15 / 1 / 2023 فيما تجهيز المحافظات الشمالية، عدا اقليم كوردستان، سيستمر لغاية 1/ 2 / 2023 ومنها محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك".

واكد، ان "التجهيز للأسمدة مستمر للمخازن بشكل يومي ولا يمكن تسليم الاسمدة لجميع المزارعين بنفس اليوم لعدم وجود طاقات خزنية كافية تستوعب كميات كل محافظة"، مشيراً إلى أن "التجهيز والتوزيع مستمر ولغاية اكمال الخطة وفق الموعد المقرر".

وعزا مدير التجهيزات الزراعية اسباب التأخير بتوزيع الاسمدة الزراعية الى الخلل في الفحوصات البيئية التي أدت الى توقف التجهيز لأكثر من شهر حتى ظهور النتائج التي كانت مستوفية (ناجحة) والتي تم بعدها اطلاق التجهيز".

يذكر ان محافظة صلاح الدين طالبت في وقت سابق بالتدخل الفوري لمعرفة مكامن الخلل عن تجهيز السماد في المحافظة بسبب غياب العدالة في التوزيع ووجود اجحاف كبير بحق الفلاحين، بحسب النائب السابق عن المحافظة جاسم الجبارة.