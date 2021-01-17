الزراعة: توقعاتنا بمساهمة الزراعة بالناتج القومي تتخطى نسبة وزارة التخطيط

شفق نيوز/ بيّنت وزارة الزراعة العراقية، يوم الأحد، أن نسبة مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي تتخطى ما جاءت به وزارة التخطيط.

وقال حميد النايف المتحدث باسم الوزارة في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "ما جاءت به وزارة التخطيط من نسبة مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي الإجمالي والبالغة أكثر من 4.7% قد تكون لفترة سابقة".

واضاف النايف؛ ان "مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي الاجمالي كان خلال السنوات الماضية تصل الى 2.5%"، مستدركا في الوقت نفسه أن "ما جاءت به وزارة التخطيط من نسبة تعتبر شيئاً ايجابيا لطموح الوزارة للوصول بمساهمتها إلى 20% خلال الفترة المقبلة".

وأشار النايف إلى أن "لدى الوزارة بيانات جديدة حول تقديرات مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي الإجمالي تتعدى تقديرات وزارة التخطيط والتي من المتوقع ان يتم الاعلان عنها خلال الشهرين المقبلين".

وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط عن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020 تصل الى 4.77%.

وخلال الصيف الحالي، حظرت وزارة الزراعة استيراد 28 محصولاً نباتياً، إضافة إلى بعض المنتجات الحيوانية لوفرتها محلياً، فضلاً عن محصولي الحنطة والشعير.

وأطلقت الحكومة العراقية في آب من العام 2008، مبادرة زراعية شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد، وحددت سقفاً زمنياً مدته عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية.