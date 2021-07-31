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الزراعة توضح سبب نفوق الأسماك في البصرة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-31T18:50:59+0000
الزراعة توضح سبب نفوق الأسماك في البصرة

شفق نيوز/ نفت وزارة الزراعة يوم السبت نفوق الاسماك لأسباب مرضية في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما حدث اليوم من اضرار وهلاكات للاسماك نتيجة حالة نفوق الاسماك في محافظة البصرة، ليس لاسباب مرضية كما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام".

وأوضح، ان "ما حصل للاسماك النافقة، جاء نتيجة صعود اللسان الملحي من البحر الى شط العرب وبنسب عالية مما ادى الى هلاك الاسماك النهرية مثل البلطي والبياح فضلا عن الكثير من الاسماك التي تعيش في المياه العذبة".

وأشار النايف إلى أنه "ليس هناك اي اصابة مرضية بالاسماك النافقة، وانما تداعيات ارتفاع الملوحة تسببت في انهيار المنظومة البيئية للاحياء المائية في انهار واهوار محافظة البصرة بالاضافة الى الاضرار في العديد من  المحاصيل الزراعية في المحافظة".

وأضاف أن "الوزارة تدعو الى اطلاقات مائية عاجلة لتدارك هذا الامر والحد من تداعياته على الاحياء المائية وخاصة الثروة السمكية".

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