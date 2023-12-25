الزراعة تقترح استيراد الأغنام والعجول لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم.. وثيقة

شفق نيوز/ ردت وزارة الزراعة، يوم الإثنين، على طلب نيابي بشأن ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق العراقية.

وجاء في كتاب موقع من الوكيل الفني لوزارة الزراعة، أطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "تم تشكيل لجنة وزارية لاعادة النظر بضوابط استيراد الأغنام والمواشي، مع اتخاذ قرار بقيام وزارة التجارة بتجهيز اصحاب المواشي بمادة النخالة بأسعار مدعومة".

واضاف أن "دائرة الثروة الحيوانية اقترحت تشجيع المستوردين عن طريق وسائل الإعلام وموقع الوزارة الإعلامي لغرض استيراد الأغنام والعجول لأغراض الذبح واللحوم الحمراء وحسب الضوابط".

واشار الى "مفاتحة مجلس الوزراء لاستحصال الموافقات بشمول مستوردي الحيوانات الحية لأغراض الذبح بسعر الصرف الرسمي من البنك المركزي وعن طريق المنصة الالكترونية".

ولفت الوكيل الفني لوزارة الزراعة إلى "اقتراح تعديلات على تعليمات وشروط إنشاء وتشغيل مشاريع المجترات للنهوض بواقع الثروة الحيوانية بهدف تشجيع المربين على إنشاء مشاريع المجترات".

وتابع "صدر قرار مجلس الوزراء رقم (23493) لسنة 2023 المبلغ الينا بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ دائرة الشؤون واللجان المرقم 41925 في ۲۰۲۳/۸/31 المتضمن الموافقة على تخفيض مقدار الرسم الجمركي المفروض على الحيوانات الحية المستوردة لأغراض الذبح (المواشي والأغنام) لتصبح 4%".

وتشهد أسعار اللحوم الحمراء من الأغنام والعجول ارتفاعا قياسيا في الأسواق المحلية تجاوز 20 الف دينار للكيلو غرام الواحد.