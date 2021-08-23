الزراعة تفسر أسباب فتح استيراد لخمسة محاصيل فقط

شفق نيوز/ فسرت وزارة الزراعة اليوم الاثنين، فتح استيراد لخمسة محاصيل من الخضر فقط دون غيرها، مبينة ان المواكب الحسينية وارتفاع درجات الحرارة وشحة المياه أسبابا رئيسية وراء ذلك.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث لوكالة شفق نيوز؛ ان "لدى الوزارة لجنة خماسية تتابع عملية الاستيراد اضافة الى بيانات المديريات التابعة للوزارة تصل الينا بشأن شحة بعض المواد الزراعية من عدمها".

واضاف ان "الوزارة قامت بفتح استيراد مادة الطماطم لوجود قلة إنتاج في هذا الوقت ما بين العروتين وهناك حاجة للمواكب الحسينية التي تستخدم هذا المحصول بكثرة في عملية الطبخ ولغاية الاربعينية وبالتالي فإن الوزارة قررت فتح الاستيراد لثلاث مواد تدخل في عملية الطبخ للمواكب الحسينية وهي الطماطم والبصل والثوم".

واوضح ان "فتح عملية الاستيراد لمحصولي الرقي والبطيخ يعود الى قلة الانتاج لهذين المحصولين خلال العام الحالي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وشحة المياه التي أثرت سلبا في إنتاجهما بالرغم من أنهما ليسا من المحاصيل الاستراتيجية"، مؤكدا ان "عملية فتح الاستيراد للمحاصيل الخمسة هي مؤقتة وليست دائمة".

وأشار النايف إلى ان "عدم فتح الاستيراد لمحصول الخيار يعود الى ان المحصول سيعاود انتاجه الوفير خلال الاسبوع المقبل وبالتالي ستنخفض هذه الاسعار بدون الحاجة لاستيراد هذا المحصول".

وأعلنت وزارة الزراعة العراقية، يوم السبت (21 آب الحالي)، السماح باستيراد خمسة محاصيل زراعية لانخفاض انتاجها محليا وشملت محصول الطماطم والبصل والثوم والرقي والبطيخ.