الزراعة تفسر اسباب ارتفاع اسعار بيض المائدة في الأسواق المحلية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة، يوم الاثنين، اسباب ارتفاع اسعار بيض المائدة في الأسواق المحلية، مبينة أن قيام بعض المحافظين بمنع انتقال البيض والدجاج بين المحافظات واحتكار بعض التجار وراء هذا الارتفاع.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث لوكالة شفق نيوز ان هناك هجمة اعلامية لبعض الاعلام الاصفر لمحاولة اثارة ازمة بشأن بيض المائدة"، مبينا ان "بيض المائدة متوفر ولا يوجد هناك أي مشكلة في وفرته أو تسويقه".

وأضاف أن "ما حدث من مشكلة يوم أمس من الإعلان عن وجود مرض انفلونزا الطيور في محافظة البصرة هو محدود وبالتالي كان هناك مخاوف لدى بعض المحافظين مما دفعهم لمنع انتقال البيض من محافظة لأخرى، مما ادى الى ارتفاع اسعار البيض بحجة وجود أمراض في البيض"، مشيرا الى أن "البيض ليس له علاقة بالمرض نهائيا وان هذا المرض يصيب الدجاج الحي فقط".

وأشار النايف؛ إلى أن "هناك بعض المحتكرين ايضا من التجار قاموا باثارة ازمة لاجل رفع اسعار البيض على حساب قوت الشعب اليومي"، مطمئنا "المواطنين بأنه لا يوجد ضرر من البيض وحتى ان الدجاج البياض لا يوجد فيه أي ضرر وأن ما وجد في البصرة من انفلونزا الطيور محدود جدا".

وكانت مصادر عراقية، قد اشارت الى نفوق آلاف الدواجن في محافظة البصرة، بعد إصابتها بإنفلونزا الطيور مما ادى الى قيام بعض المحافظات بمنع انتقال الدجاج بين المحافظات.

يذكر ان الاسواق المحلية شهدت ارتفاع كبير في أسعار بيض المائدة حيث ارتفعت سعر الكارتونة من البيض التي تحتوي على 12 طبقة من 53 ألف دينار 70 ألف دينار.