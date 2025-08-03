الزراعة تفتح باب استيراد اللحوم ضمن ضوابط دولية وتشجع الإنتاج المحلي

شفق نيوز- بغداد

كشف وكيل وزارة الزراعة العراقية، مهدي الجبوري، يوم الأحد، عن فتح باب استيراد اللحوم الحمراء من دول متعددة، استجابة للطلب المتزايد في السوق المحلي، مؤكداً أن عمليات الاستيراد تخضع لضوابط صحية صارمة وفق المعايير المعتمدة من قبل منظمة الصحة الحيوانية.

وقال الجبوري في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الاستيراد يتم فقط من الدول الخالية من الأوبئة والأمراض، وفق تصنيف المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، مع تبادل الشهادات الصحية بين العراق والدول المصدّرة".

وبين أن "اللحوم المستوردة تخضع لإجراءات مشددة من قبل وزارتي الصحة والزراعة حال دخولها إلى البلاد".

وأضاف "في حال وصول المواشي حية، يتم حجزها في محاجر بيطرية للتأكد من خلوها التام من أي أمراض قبل السماح بتداولها في الأسواق".

وأكد وكيل الوزارة أن "هناك دعماً كبيراً من الحكومة لمشاريع الثروة الحيوانية، لا سيما في محافظات كربلاء والديوانية وواسط والبصرة"، موضحاً أن "هذه المشاريع أسهمت في زيادة إنتاج بيض المائدة والدواجن واللحوم الحمراء، الأمر الذي أدى إلى استقرار نسبي في الأسعار".

وبيّن الجبوري أن "الوزارة تتبع سياسة واضحة في دعم الإنتاج المحلي وتشجيع مشاريع الدواجن وتربية المواشي والأغنام والأبقار"، مشيراً إلى أن "هذه السياسة أثمرت في العديد من القطاعات، ومنها قطاع محاصيل الخضروات، حيث تحقق الاكتفاء الذاتي في عدة أنواع منها".

وختم بالقول: "نأمل أن نشهد خلال الفترة القريبة المقبلة اكتفاءً ذاتيًا في قطاعات اللحوم الحمراء، وبيض المائدة والدجاج، بعد استمرار دعم المشاريع الإنتاجية المحلية".