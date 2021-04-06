سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الزراعة تفتح باب استيراد الطماطم ومصنعات الدجاج

Category: اقتصـاد

Date: 2021-04-06T14:12:06+0000
الزراعة تفتح باب استيراد الطماطم ومصنعات الدجاج

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، الثلاثاء، فتح باب الاستيراد أمام الطماطم ومصنعات الدجاج خلال شهر رمضان.

وقال وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الأمن الوطني، أصدر قراراً سمح بموجبه استيراد 50 ألف طن من الطماطم و50 ألف طن من مصنعات الدجاج، خلال شهر رمضان، للتخفيف من ارتفاع أسعارهما وعدم اثقال كاهل المستهلك".

وأضاف، أن "هناك فجوة في محصول الطماطم من تاريخ 15 آذار ولغاية 1 آيار، وهذا سيؤدي الى ارتفاع الأسعار نتيجة الانحباس في الإنتاج".

وأشار الخفاجي، الى أن "عملية التوازن في الأسعار تجري على قدم وساق بين مسؤولين في جهاز الأمن الوطني ووزارة الزراعة وقانون حماية المنتج وقانون حماية المستهلك".

واوضح أن "رئيس الوزراء شكل لجنة عليا من وزيري الزراعة والتجارة ومستشار الأمن القومي ومدير الجريمة الاقتصادية، لمتابعة أسعار المواد الغذائية خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك".

related

العراق يصدّر ألفي طن من فائض الطماطم للسعودية

Date: 2020-12-25 15:37:10
العراق يصدّر ألفي طن من فائض الطماطم للسعودية

العراق يستورد وقوداً بقيمة 3 تريليونات دينار سنوياً

Date: 2020-09-21 09:35:07
العراق يستورد وقوداً بقيمة 3 تريليونات دينار سنوياً

العرق ثانياً كأكثر الدول استيراداً للحلويات من تركيا

Date: 2020-12-09 08:29:45
العرق ثانياً كأكثر الدول استيراداً للحلويات من تركيا

العراق يستهدف الخليج لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية والحيوانية

Date: 2020-07-16 07:47:34
العراق يستهدف الخليج لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية والحيوانية

اتحاد الجمعيات الفلاحية في البصرة يحذر من "انتقام أسود" يهدد الطماطم

Date: 2021-01-27 17:04:59
اتحاد الجمعيات الفلاحية في البصرة يحذر من "انتقام أسود" يهدد الطماطم

بمقدمتها العراق .. إيران تصدر قرابة 5000 طن من الألبسة لـ29 بلدا

Date: 2020-09-22 11:41:23
بمقدمتها العراق .. إيران تصدر قرابة 5000 طن من الألبسة لـ29 بلدا

العراق يضع تعليمات وشروطا جديدة بشأن الاستيراد

Date: 2021-01-03 08:09:30
العراق يضع تعليمات وشروطا جديدة بشأن الاستيراد

الزراعة.. خطط طموحة لرفع المساهمة بالناتج الوطني إلى 20٪

Date: 2020-07-28 09:30:02
الزراعة.. خطط طموحة لرفع المساهمة بالناتج الوطني إلى 20٪