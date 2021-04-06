الزراعة تفتح باب استيراد الطماطم ومصنعات الدجاج

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة العراقية، الثلاثاء، فتح باب الاستيراد أمام الطماطم ومصنعات الدجاج خلال شهر رمضان.

وقال وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الأمن الوطني، أصدر قراراً سمح بموجبه استيراد 50 ألف طن من الطماطم و50 ألف طن من مصنعات الدجاج، خلال شهر رمضان، للتخفيف من ارتفاع أسعارهما وعدم اثقال كاهل المستهلك".

وأضاف، أن "هناك فجوة في محصول الطماطم من تاريخ 15 آذار ولغاية 1 آيار، وهذا سيؤدي الى ارتفاع الأسعار نتيجة الانحباس في الإنتاج".

وأشار الخفاجي، الى أن "عملية التوازن في الأسعار تجري على قدم وساق بين مسؤولين في جهاز الأمن الوطني ووزارة الزراعة وقانون حماية المنتج وقانون حماية المستهلك".

واوضح أن "رئيس الوزراء شكل لجنة عليا من وزيري الزراعة والتجارة ومستشار الأمن القومي ومدير الجريمة الاقتصادية، لمتابعة أسعار المواد الغذائية خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك".