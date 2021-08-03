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الزراعة تعزو سبب ارتفاع اسعار البيض والدجاج الى صرف الدولار وانفلونزا الطيور

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-03T10:38:16+0000
الزراعة تعزو سبب ارتفاع اسعار البيض والدجاج الى صرف الدولار وانفلونزا الطيور

شفق نيوز/ عزت وزارة الزراعة العراقية، الثلاثاء، سبب ارتفاع أسعار البيض والدجاج بصرف الدولار وانفلونزا الطيور، فيما لفتت إلى إنها سبق أن حددت سعر طبقة البيض بـ5 آلاف دينار.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف لـوكالة شفق نيوز، إن "جميع مدخلات الدواجن بالدولار، ولا توجد مساعدة من الدولة لقطاع الدواجن سوى إن وزارة الزراعة تدعم المنتج المحلي من خلال منع الاستيراد".

وأضاف أن "أسعار الأعلاف العالمية وارتفاع صرف الدولار امام الدينار أثر سلبا على إنتاج البيض والدجاج بالعراق، بالإضافة إلى مرض انفلونزا الطيور واصابته للدجاج في الفترة السابقة واعداد اكثر من مليون طائر، أثر ذلك على تناقص البيض والدجاج في السوق".

وتابع النايف، إن "وزارة الزراعة بحكم علاقتها مع اصحاب الدواجن حددت سعر طبقة بيض الطعام بـ5 الاف دينار، إلا إن المشكلة هي غياب الحلقة بين المنتج والمستهلك، ولا يمكن السيطرة على السوق بسبب غياب الرقابة الامنية وعدم السيطرة على الأسعار".

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