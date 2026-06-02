الزراعة تطلق تجهيز بذور الشلب للموسم الصيفي 2026

شفق نيوز- بغداد

أعلن وزير الزراعة عبد الرحيم جاسم الشمري، اليوم الثلاثاء، إطلاق تجهيز بذور الشلب للموسم الصيفي 2026 اعتباراً من 3 حزيران/يونيو 2026، بمعدل 35 كغم للدونم الواحد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوزير ترأس اجتماع المجلس الوطني للبذور، وتم خلاله التصويت على إطلاق تجهيز بذور الشلب لمختلف الأصناف المتوفرة لدى الشركة العراقية لإنتاج البذور، على أن يتم التجهيز وفق أسبقية المزارعين.

وأضاف البيان أنه جرى أيضاً التصويت على استلام وخزن وتنقية البذور المحصودة في مزارع العتبة الحسينية المقدسة (معمل جنة أرض الفرات) بكمية 2500 طن، فضلاً عن استلام وخزن 2500 طن لدى شركة الفيحاء في محافظة بابل، على أن يتم الاستلام بشكل رسمي ومجاني.