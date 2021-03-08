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الزراعة تزف بشرى قبول جدولة "قروض المبادرة" لمدة 5 سنوات

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-08T14:35:38+0000
الزراعة تزف بشرى قبول جدولة "قروض المبادرة" لمدة 5 سنوات

شفق نيوز/ أعلن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، يوم الاثنين، عن حصول موافقة وزارة  المالية بجدولة قروض المبادرة الزراعية ولمدة خمس سنوات.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "القرار جاء نتيجة للجهود المتواصلة التي بذلها وزير الزراعة من  أجل مساعدة مربي الدواجن والثروة الحيوانية وتخفيف معاناتهم نتيجة للظروف التي عانو منها".

ووصف النايف هذا القرار بـ"المهم لكل مربي الدواجن والثروة الحيوانية وسيساهم بتشجيعهم على زيادة الانتاج واعادة تأهيل المشاريع المتوقفة ،فضلا عن القيد الانجاز والتي سوف تساهم  في زيادة انتاج قطاع الدواجن من بيض المائدة والدجاج اللاحم وصولا الى الاكتفاء الذاتي وتوفير عملة صعبة للبلد،  فضلا عن تشغيل الالاف من الايدي العاملة".

ودعا الخفاجي كافة منتجي الدواجن الى "الاستفادة من هذا القرار واستثماره لأجل تنامي  قطاع الدواجن واعادة تأهيله  وجعله رقم مهم في الدخل القومي للبلاد".

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