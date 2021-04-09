الزراعة ترد على المنافذ الحدودية: لم يتم فتح استيراد أي مادة سوى الطماطم ولمدة 20 يوما

شفق نيوز/ أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، اليوم الجمعة، انه لم يتم فتح استيراد اي مادة سوى الطماطم وبواقع 50000 طن ولمدة 20 يوما فقط.

وأشار الوزير في بيان اليوم إلى التنسيق والتواصل مع مستشارية الامن الوطني، والجهات الامنية بهذا الخصوص، مبينا أنه سيتم عقد جلسة طارئة للمجلس الوزاري للاقتصاد الاثنين القادم، بخصوص هذا الملف، وهناك بند بالموازنة صريح وواضح بالمادة 21 حول منع استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية الا بعد استحصال الموافقات الأصولية.

ودعا الخفاجي وسائل الإعلام والقنوات الفضائية، عدم الإصغاء للأصوات التي تتحدث عن غير ذلك، وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية، كي لا يتم خلط الأوراق والتشويش على المواطن.

وأضاف أن القوانين النافذة تمنع دخول المحاصيل من خارج البلاد، ويجب على الجهات المعنية كافة عدم التساهل بدخول المحاصيل الممنوعة من الاستيراد، من المنافذ الحدودية كافة ومنها اقليم كوردستان.

و أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي في وقت سابق من اليوم بالسماح باستيراد ثلاثة أنواع من الخضر لمواجهة ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية في العراق.

وقال الوائلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان ، ومن اجل تخفيف العبء على المواطنين، وبعد أن شهدت مجموعة من الخضار ارتفاعاً بالأسعار، وجه الكاظمي وزارة الزراعة على عرض موضوع استثناء بعض المواد على المجلس الوزاري للاقتصاد يوم الإثنين القادم، للسماح على استثناء ( الطماطم، والباذنجان، والخيار) من المنع لفترة محدودة ودخولها من جميع المنافذ الحدودية، وذلك لجعل وفرة من هذه المواد داخل الأسواق المحلية".

وأضاف أن هنالك متابعة مستمرة لهذا الموضوع مع وزير الزراعة المحترم من اجل إسعاف المواطنين واستجابة لمطالب المستوردين.