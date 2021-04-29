الزراعة تحمّل المزارعين مسؤولية حماية حقولهم في موسم الحصاد

شفق نيوز/ دعا وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الخميس، الفلاحين والمزارعين إلى ضرورة التواجد في حقولهم الزراعية أثناء موسم الحصاد واتخاذهم الحيطة والحذر لأجل درء أي خطر قد يحدث تنتج عنه حرائق مختلفة الاسباب.

جاء ذلك في بيان نقله الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف والذي اشار فيه إلى أن الخفاجي أكد على ضرورة تهيئة كافة الاجراءات اللازمة لانجاح عملية الحصاد فضلا عن المستلزمات الخاصة بمكافحة الحرائق ومنها خراطيم المياه والوسائل الاخرى، إضافة الى الزام أصحاب الحاصدات بوجود السلامة المهنية في حاصداتهم درءً لاي شرارة قد تحدث.

وشدد الخفاجي على "ضرورة التعاون مع فرق الدفاع المدني ضمن محافظاتهم مع ضرورة التواجد في الحقول اثناء الحصاد بغية معالجة الحالات التي قد تحدث ولمختلف الاسباب.

وحمل الوزير المسؤولية الكاملة للفلاحين والمزارعين بحماية حقولهم الزراعية مع ضرورة التعاون والتنسيق مع مديريات الزراعة في المحافظات.

وأوعز الخفاجي بتوجيه كتاب عاجل الى كافة مديريات الزراعة ومديريات الدفاع المدني والاجهزة الامنية لهذا الغرض.

كما أهاب الخفاجي بكافة الاجهزة الامنية بضرورة اتخاذ الحماية اللازمة لطواقم عمليات الحصاد فضلا عن الاستهدافات غير المتوقعة والتي قد تستهدف الحقول الزراعية في بعض المناطق الهشة امنياً.

ودعا جميع الجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ اقصى درجات اليقضة والحذر بغية عدم تكرار ما حصل في السنوات السابقة للمحاصيل الزراعية من اجل حماية الانتاج الزراعي والاستمرار بتحقيق الامن الغذائي للمواطن العراقي.